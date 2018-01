Luc Steeghs: ‘Goed paardrijden is het belangrijkst’

Luc Steeghs, de bondscoach van de Children, Junioren en Young Riders, begon de avond met de twee ponycombinaties. “Ik vind het belangrijk dat een ruiter of amazone dingen graag en verantwoord doet en dat ze bewust met hun paard en pony om kunnen gaan”, begon Luc de avond.

‘Paarden en pony’s hebben meer bloed’

“Als trainers moeten we de basis zo duidelijk mogelijk overbrengen. Goed paardrijden is nog steeds hetzelfde gebleven, alleen hebben de paarden en pony’s veel meer bloed gekregen.” Dat werd gelijk gedemonstreerd door Irene van den Hof en haar pony Orchid’s Sarine, die heel vlug was op de sprong. De combinatie die vorig jaar Hippiade kampioen ZZ/DE werd moest vooral werken aan de controle.

‘Goed ritme is belangrijk’

Om de pony’s te laten ontspannen werkte Steeghs met een balk op de grond. Logan Fiechter reed met de zijn pony Kick, die vooral moest werken aan het ritme tussen de hindernissen. “Het is belangrijker om in een goed ritme te galopperen dan de goede afstanden te rijden”, gaf Luc zijn gehoor mee. Hij werkte aan de basis: het paard en pony naar voren laten bewegen en het gevoel hebben dat het deze naar de hand toeloopt.

‘Houd het maar bij één onderwerp’

Luc riep zijn leerlingen af en toe bij zich om uitleg te geven. “Je kunt beter een leerling bij je roepen om iets uit te leggen en vragen of ze het begrepen hebben. Dat komt beter over dan dat ze aan het draven of galopperen zijn. Ik zie vaak trainers en ouders op het voorterrein heel veel vragen van een kind. Houd het maar bij één onderwerp tegelijk. Dat is al meer dan genoeg.”

‘Paard makkelijk te laten bewegen’

Met Marwin van de Nieuwenhuizen en de ruin Fiji (v. Ustinov) en Gerdine Frens met Gino van het Buiten-land (v. Zirocco Blue VDL) stond Steeghs lange tijd stil bij het paard. “Belangrijk is dat je als trainer een beeld hebt van het paard, hoe het draaft en galoppeert. Zorg dat je een duidelijk doel voor ogen hebt wat je van een springpaard verwacht. We moeten er aan werken om het paard makkelijk te laten bewegen.”

Nadruk op lossigheid

Bij Fiji die vanaf de kant gezien fijn bewoog legde Luc de nadruk op de lossigheid in het lichaam, die beter kon. De schimmel van Gerdine ging duidelijk op de voorhand en Luc werkte aan een horizontaal evenwicht. “Tot 1.35m niveau moeten ze steeds met de basisafrichting bezig blijven en steeds terug komen bij de basis. Het is belangrijk dat een paard in de goede houding loopt.”

‘Happy athlete’

“Presteren met plezier doe je met een paard dat zich goed voelt, een happy athlete”, begon Luc bij de derde les van de avond waarvoor Nederlands juniorenkampioen Sven Peters zijn merrie Fiesta (v. Tangelo van de Zuuthoeve) had gezadeld en Lieke Walvoort de Verdi-zoon Forever reed. “Als springruiter moet je binnen een minuut je paard 13 keer korter en langer laten worden. Een dressuurruiter heeft daar in de proef veel langer de tijd voor”, aldus Luc. “We hebben het over arbeidstap, arbeidsdraf en arbeidsgalop. De echte arbeidsgalop voor een springpaard is de galop tussen de hindernissen in het parcours.”

‘Paard koet recht blijven op de sprong’

Met meerdere balken op de grond werkte Luc met Sven en Lieke aan de controle, het ritme en te proberen om in het midden te blijven. Vanaf de lange zijde sprongen beide combinaties een stijlsprong met een balk op 6 meter en voor en een op 6,5 na de sprong. “Het is belangrijk dat een paard recht blijft op de sprong, dan heb je ook altijd de goede landing in de rechter of linker galop.”

‘Basisafrichting is hoofdzaak’

Een andere tip die Luc Steeghs meegaf: “Hoe meer impuls je om kan zetten in nageeflijkheid hoe beter. Wanneer dat goed gaat kun je ook uit de comfortzone komen en iets anders doen. Zorg dat de basisafrichting hoofdzaak is. Dat is de enige weg naar succes.”

Bekijk hier foto’s van het seminar.

Bron KNHS