Luca Maria Moneta verliest Viking du Bary aan koliek

De paarden van Luca Maria Moneta waren onderweg naar de het concours in Vejer toen de negenjarige Viking du Bary koliek kreeg. Het paard werd met spoed naar een kliniek in Barcelona gebracht om geopereerd te worden, maar de ruin overleefde het niet.

Debuut onder Amy Graham

Een jaar geleden kwam de schimmel bij de Italiaanse springruiter op stal. Viking du Bary maakte zijn debuut onder Amy Graham en werd vervolgens door Moneta’s landgenoten Juan Carlos Garcia en Eleonora Vittoria Borra uitgebracht.

Winst in Madrid

Het laatste optreden van Viking du Bary was op het CSI5*-W in Madrid eind november waar Moneta de Six Bars won en derde werd in een Tabel C.

Bron Grandprix-replay.com