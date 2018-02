Lukas Fischer neemt vijf Nymphenburg-hengsten over

De ruiter liet aan Eurodressage weten dat hij naast First Ampère (v. Ampère), Royal Side (v. Royal Classic), Flying (v. Fürstenball) en Freiherr (v. Follow Me) ook de pas in Münich goedgekeurde Zack x Londonderry onder het zadel krijgt.

Vertrek Hamberger

Fischer vervangt Leif Hamberger, die op 1 oktober bij Gestüt Nymphenburg in dienst tradt na het vertrek van stalamazone Tessa Frank. Hamberger gaf er echter de voorkeur aan te vertrekken naar het zuiden van Duitsland en op een kleiner bedrijven te willen werken.

Bron: Eurodressage