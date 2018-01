Madeleine Witte en Charmeur goed op weg naar de Grand Prix

Madeleine Witte kwam sinds een tijd weer met de KWPN-hengst Wynton (v. Jazz) in de ring. “Ik ben echt dik tevreden met de proef van Wynton. Hij vond alleen bij de kantine even iets spannend en wilde er toen vandoor gaan. Dat was net voor mijn serie om de twee, dus daar kwam ik niet zo mooi in. Verder liep hij heel goed met een hele mooie piaffe en passage”, vertelt ze blij.

De wedstrijd in Nieuw en Sint Joosland gold voor kadervorming en met 74,75% heeft ze een dikke A-kaderscore te pakken.

Makkelijk

Witte kwam met Charmeur ook aan de start in de Intermédiaire II en won dit met 70%.

“Hij was nu voor het eerst weer in een binnenbaan weg van de andere paarden, maar hij luisterde echt heel goed. Alleen bij het binnenkomen ging het mis. Toen ik moest halthouden schrok hij van iets wat viel langs de kant en schoot hij weg. In de eerste piaffe moest hij mesten, dus van die piaffe was weinig over. Verder ben ik er echt heel blij mee. Alles gaat zo makkelijk met hem, hij is super knap en de aanleuning is heel mooi stil. Voor de ervaring gaan we nog een paar keer Inter II starten, maar als hij zo doorgaat duurt de overstap naar de Grand Prix niet lang meer.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl