Madeleine Witte: ‘Hoe moeilijker, hoe beter Charmeur oplet’

“Nadat Charmeur twee jaar thuis was gebleven, zijn we nu weer wedstrijdervaring aan het opdoen. En het gaat steeds beter!”, aldus een enthousiaste Madeleine Witte-Vrees die de KWPN-hengst na een pauze eind vorig jaar weer meenam op concours.

Dik tevreden

Het duo scoorde hoge punten voor de piaffe, passage en pirouettes, maar liep ook een paar foutjes op. “De overgang van galop naar draf mislukte en de wissel na de middengalop was niet mooi, maar Charmeur bleef super fijn te rijden. Vroeger was de stap een beetje een aandachtspunt, maar daar kregen we vandaag ook een paar zevens voor. Er zaten best nog wat dingetjes in de proef, maar ik ben dik tevreden en heel blij met hem.”

Klein hartje

Charmeur is best een stoere hengst, die zich geregeld laat horen. “In het begin dacht ik: durf ik daar wel op?”, blikt Witte-Vrees lachend terug. “Hij had zoiets van: hier komt de koning binnen!, maar eigenlijk heeft hij een heel klein hartje. De oefeningen kosten hem totaal geen moeite en hoe moeilijker het werk wordt, hoe beter hij oplet.”

Geen haast

Ondanks dat de combinatie het startbewijs voor de Grand Prix ruimschoots op zak heeft, heeft de amazone geen haast met de overstap. “Charmeur heeft veel gedekt en als jong paard al veel gedaan. Fris en blij houden staat voorop. Ik heb de kalender nog niet echt bekeken en misschien starten we nog wel een keer Inter II. Ik heb zeker geen haast en geef hem alle tijd, maar ik denk dat de overstap niet heel lang meer gaat duren.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl