Maher ondanks bochtje buitenom toch winnaar met Don Vito

Ben Maher dacht dat hij voor zijn concurrenten in de barrage een opening had gelaten om sneller te zijn. Maar de 39,61 seconden was uiteindelijk toch genoeg voor de zege met de KWPN’er Don Vito. In de barrage was er één mogelijkheid om binnendoor te gaan. Maher durfde dat niet aan met de tienjarige zoon van Quaprice Bois Margot. “Soms maakt hij dan de bocht te scherp en komt dan te dicht. Ik wilde geen risico lopen op een fout”, verklaarde Maher. “Ik besloot om te rijden en liet de deur open voor de anderen. Maar het pakte toch goed uit.”

Samen met Emily Moffitt

Maher rijdt samen met zijn leerlinge Emily Moffitt het fokproduct van Engbert van Ittersum uit Giethoorn. Het afgelopen jaar was de Brit vooral op de Global Champions Tour succesvol met de ruin. Binnenkort neemt Moffitt de teugels weer over.

Millar met Zento-zoon

In de spannende barrage pakte de Braziliaan Fabio Leivas da Costa met Tosca de l’Esques (v. Cardento) de tweede plaats achter Maher op een tiende achterstand. Ook Jonathon Millar eindigde met de Zento-zoon Daveau nog binnen een seconde op de derde plaats.

KWPN’er Bugatti vijfde

Ook Catherine Tyree bleef foutloos met Enjoy Louis (v. Coriano) en werd vierde. De Duitser Wilhelm Glenn zat er vlak achter met de Heartbreaker-zoon Bugatti.

