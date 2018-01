Maikel van der Vleuten derde in Stoeterij Sterrehof Prize

Een spannende strijd in de eerste internationale springrubriek op Jumping Amsterdam. Hoewel het een groot deel van de competitie leek alsof de nummer één plek voor Albert Zoer met Florian (v. Zirocco Blue VDL) was, werden de kaarten aan het einde toch nog even geschud. Met een foutloze rit in 59,80 seconden ging Patrice Delaveau met Vestale De Mazure Hdc (v. Landor S) er met de overwinning vandoor.