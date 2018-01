Maikel van der Vleuten en Salomon geblesseerd na extreem ongelukkige landing in avondproef Amsterdam

Maikel van der Vleuten en Salomon zijn gisteravond laat allebei geblesseerd geraakt bij een extreem ongelukkige landing op de laatste sprong in de afsluitende avondrubriek. Het duo had het parcours foutloos afgelegd, maar na de landing na de laatste hindernis verliet de ruin de ring op drie benen en had Van der Vleuten duidelijk pijn in zijn hand.