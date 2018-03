Mandy Wilms: ‘Alle drie aanleg voor hogere werk’

“Normaal staat Deep Purple voor El Ganador, maar nu was het omgekeerd. Deep Purple had beide pirouettes niet goed. Daar kregen we een twee en een vier voor. Die tellen dubbel, dus dan gaat het hard omlaag”, vertelt Wilms.

Andere tactiek

Met El Ganador had ze vandaag een andere aanpak dan normaal, welke tot goed resultaat leidde. “Vandaag heb ik met hem een andere tactiek toegepast. Ik ben echt een amazone die altijd aan het trainen is, ook in de proef. Hij is best gevoelig en een binnenvetter, dus dat leidde nog wel eens tot grote fouten. Vandaag had ik mezelf tot doel gesteld om niet te trainen in de proef, maar om er gewoon achter aan te blijven rijden. Voor mijn gevoel was het een beetje een suffige proef, maar we hadden nu geen grote fouten.”

Sparren

Wilms heeft nu drie paarden op dit niveau en bij alle drie lijkt het hoogste niveau tot de mogelijkheden te behoren. “Ik ben verder aan het trainen met ze, daarom heb ik ook niet meegedaan met de selecties voor het NK. Binnenkort zal ik ook om de beurt Inter I met ze starten, dan rijd ik ook niet meer tegen mezelf. Ondertussen zijn we ook al bezig met het werk richting de Inter II en de Grand Prix. Ze hebben daar alle drie de kwaliteit voor. Ik vind het ontzettend leuk om te sparren met de paarden en wat ik op de één leer weer op de ander toe te passen. Ik ben echt ontzettend blij met alle drie”, besluit ze tevreden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl