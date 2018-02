Mara de Vries en Farzana winnen ‘oefenrondje’ met recordscore

“Het was een hele fijne, save en zelfverzekerde rit met veel power en swung. Farzana blijft altijd lopen, echt zo gaaf!”, vertelt Mara de Vries enthousiast. “Ik kwam met een heel goed gevoel de ring uit en dat de punten dan zo uitpakken is extra leuk.”

Mooie bevestiging

Het duo werd beloond met onder andere negens voor de series. “Die vind ik soms zelf nog wel wat lastig omdat ik dan teveel met de wissels bezig ben en niet zozeer met de hele serie. Maar vandaag gingen ze heel goed en het is een mooie bevestiging dat het er voor de jury ook beter uitziet.”

Puntjes op de i

De Vries start de WK-merrie volgend weekend op de KNHS Indoorkampioenschappen en als voorbereiding wilde ze graag nog een keer de ring in. “Farzana is in vorm en het gaat helemaal naar verwachting. Voor het NK wilde ik graag nog een keer de proef op concours rijden om te kijken waar eventueel nog puntjes op de i kunnen. Coby was er vandaag ook bij en we gaan volgende week in de training kijken waar we nog aandacht aan kunnen besteden.”

Kadootje

Via de selecties had De Vries zich ook ruimschoots gekwalificeerd met Dornenstern (v. Danone I). Doordat in de Lichte Tour reglementair met één paard gestart mag worden, moest de amazone kiezen. “Dat was een lastige keus. Maar Farzana stond met de vijfde plek in de eindstand het hoogst en daarom heb ik voor haar gekozen. Misschien kan Dornenstern internationaal mee naar De Kroo en zo verdelen we het een beetje. Farzana is een heerlijkheid om mee te werken en Dornenstern is ook een heel goed paard. En met daarnaast zoveel talentvolle paarden ben ik op dit moment een verwend kind. Echt een kadootje”, besluit De Vries lachend.

Fry met WK-paard tweede

Op grote afstand van De Vries eindigde Charlotte Fry als tweede. De Britse amazone stuurde Fendi T (v. Negro), die vorig jaar op het WK in Ermelo naar de elfde plaats liep in de kleine finale voor zevenjarigen, naar 66,32%. Mathilde Stoffele en Fleur’s Treffer (v. Loeweras) eindigden met 64,56% als derde.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl