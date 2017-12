Mara de Vries oppermachtig met twee paarden in PSG

“Ik ben echt een bevoorrecht mens met twee van zulke paarden op dit niveau”, benadrukt Mara de Vries. “Het zijn allebei hele goeie paarden en voor mij zaten ze heel dicht bij elkaar vandaag. Ze zijn echt aan elkaar gewaagd. Ook al zijn het zulke goeie paarden, dan nog komt het me niet aanwaaien hoor. Ik train ook echt heel veel.”

Steady paard

Dornenstern kreeg ze een jaar geleden onder het zadel via werkgever Dressuurstal Van Baalen. “Hij was toen best groen en met hem is het echt heel snel gegaan. Hij ontwikkelt zich steeds meer als een heel steady paard in de ring, waar ik echt op kan bouwen. Ik kreeg ook mooie complimenten dat hij echt voor elkaar is. In principe is hij te koop. Voor een junior of een young rider zou het echt een droompaard zijn.”

Heerlijk paard

Farzana werd onlangs verkocht aan pony amazone Shanna Baars, die met Don Camillo du Bois opgenomen is in het A-kader. “Shanna richt zich het komende jaar nog op de pony’s, omdat het haar laatste jaar is. Ze zal Farzana wel af en toe zelf rijden, maar in principe blijft ze onder mijn hoede en blijf ik haar starten. Met zulke scores is het natuurlijk een heerlijk paard om mee te nemen. Ze is nog iets jonger, maar ik merk dat ze nu iets meer ritme in deze proef krijgt.”

Met haar zege bemachtigde De Vries ook het felbegeerde ticket om van start te mogen gaan op Jumping Amsterdam komend januari. “Heel gaaf natuurlijk. Met Habibi mag ik al starten in de finale van de Subli Cup en om dan ook nog Lichte Tour te mogen rijden is helemaal mooi.”

Jaar voor in de boeken

De Vries is al jaren verbonden aan Dressuurstal van Baalen, maar was naast het rijden ook werkzaam buiten de paarden. Ruim twee jaar geleden koos ze ervoor om zich helemaal op de paarden te richten, naast werkzaamheden voor het familie cateringbedrijf. Door deze keuze en het verleggen van haar focus gingen haar resultaten in de sport omhoog.

“De samenwerking met Coby en Marlies is echt heel goed. We hebben aan een half woord genoeg en we weten wat we aan elkaar hebben. Er is een hele goeie vertrouwensband en je merkt dat dat zich uitbetaalt in de resultaten. Coby was er vandaag ook bij om te helpen. Dat is echt heel fijn. Ook om samen weer te zien waar we staan voor komend jaar. Dit jaar was voor mij echt een top jaar, één voor in de boeken. Ik ben heel benieuwd wat 2018 brengt”, aldus een zeer gedreven Mara de Vries.

De Vries liet niet de minste namen achter zich. Op de derde plaats eindigde Lynne Maas met WK-ganger Fantastique (v. Vivaldi) met 70%. Thamar Zweistra werd vierde met Erina (v. Jazz) met 69,14%. Kirsten Brouwer stuurde Fifty Fifty (v. Vivaldi) naar 68,09% en werd daarmee vijfde.

