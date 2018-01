Marc Houtzager: ‘Het kan niet mooier natuurlijk’

“Ik wist niet of ik op schema lag om te winnen, toen ik aan mijn barrage bezig was”, kijkt Houtzager terug op zijn rit. “Tussen hindernissen 1 en 2 maakte ik een galopsprong minder dan Michel en verder kon ik overal mooi door rijden. Jumping Amsterdam is een fantastisch parcours. Het publiek leeft geweldig mee. Ik maak het niet vaak mee dat het in de prijsuitreiking blijft zitten en de ruiters zo waardeert.”

Hendrix: ‘Technisch moeilijke GP’

Houtzager verwees Michel Hendrix met Baileys (v. Indoctro) naar de tweede plaats. “Ik heb zeker geprobeerd om hier te winnen”, vertelt Hendrix, die als tweede in de barrage startte. “Ik kreeg niet helemaal de goede afstand naar de eerste hindernis en moest daarna een galopsprong meer maken. Het was een technisch moeilijke Grote Prijs. Mooi dat er vijf Nederlanders in de barrage zaten.”

Michael Greeve deed na Hendrix een hele goede poging, maar kwam 0,35 seconde tekort om uiteindelijk derde te worden. “Normaal is mijn merrie Withey BB heel snel, maar ze is er een tijdje uit geweest, dus ik wilde niet alles riskeren en voor een vlotte ronde gaan. Ik ben heel tevreden met de derde plaats” vertelt Greeve.

Lees ook: Nederlands feestje op Jumping Amsterdam

Bron: KNHS / Paardenkrant – Horses.nl