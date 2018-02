Krinke’s meest bekende paard is de 17-jarige Deense warmbloed Molberg (v. Michellino) die ze internationaal op Grand Prix niveau uitbrengt sinds 2011. In samenwerking met Ton de Ridder heeft zij het tot vier Wereldbekerfinales, verschillende Europese – en Wereld Kampioenschappen en de Olympische Spelen van 2016 in Rio gebracht.

Het is nog niet bekend waar Marcela Krinke-Susmelj in de toekomst gaat trainen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Eurodressage