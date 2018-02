Mariska van Groningen: ‘Ik werd best zenuwachtig van de grote namen’

“Ik heb heel fijn gereden en het wordt steeds meer één geheel. Eerder hadden we in de proef wat verschil tussen het draf- en galopgedeelte maar dat komt in de proef nu steeds beter aan elkaar”, vertelt Mariska van Groningen na haar winnende proef.

Aandachtspuntje

“We hadden geen grote haperingen maar Dandy denkt goed mee. Dat was een beetje lastig toen we de diagonaal opreden richting de pirouettes want dan weet hij precies wat er gaat komen”, vervolgt ze lachend. “Mijn instructrice Annemieke Lips-Maaskant adviseerde me om de pirouettes in de proef wat groter te rijden maar voor m’n gevoel waren ze vandaag wat voor me uit. In de training thuis gaan ze heel goed maar in de proef is dat toch nog een aandachtspuntje.”

Kleiner en vlugger

“Dandy heeft van zichzelf een hele grote draf en we hebben er de laatste tijd op geoefend om die wat kleiner en vlugger te houden. Ik probeer altijd doelen te stellen en we trainen bewust naar een concours toe. Over vandaag kan ik niet meer dan tevreden zijn. Dandy is gewoon een toppaard. Hij geeft een fantastisch gevoel en ik ben heel trots op hem.”

Tussen grote namen

Afgelopen zomer reed de combinatie op het NK in de klasse ZZ-Zwaar en maakte daarna de overstap naar de Lichte Tour. “Naast de Prix St. Georges hebben we inmiddels twee keer Inter I gestart maar voorlopig ligt de focus echt op de Prix. Ik werd er zelf best zenuwachtig van om tussen grote namen te rijden en heb trainingen gevolgd bij sportpsychologe Sanne Beijerman. Daardoor gaat dat nu steeds beter.”

Geen haast

De tienjarige Lord Leatherdale-zoon lijkt ook te beschikken over talent voor het hoogste niveau. “Als ik hem terug sluit gaat hij in passage. Hij kan niet wachten totdat hij dat mag laten zien!”, lacht Van Groningen. “Maar komend outdoor seizoen gaan we eerst de selecties voor het NK proberen, dus de Zware Tour duurt nog wel even. Voor mij is het hobby en we hebben geen haast.”

De looks

De combinatie heeft inmiddels de scores op zak om internationaal Lichte Tour te mogen starten. “Hopelijk mogen we in april naar het CDI bij De Kroo. Dat zou een droom zijn”, zegt Van Groningen die naast Dutch Dandy haar Orgins Bowie (v. Bonaparte) met behulp van Jeff Heijstek richting de Zware Tour traint. “Bowie doet de piaffe en passage en ik kan de eners tot vier. Hij heeft wel de looks maar qua kwaliteit is het eigenlijk heel knap wat hij doet. Met hem hoop ik van de zomer over te gaan naar de Inter II.”

Kruiniger tweede

Charlotte Kruiniger volgde op de tweede plaats. Met Majestic Utility (v. Jazz) noteerde de amazone in de Prix St. Georges 64,85%. Laura van Rijswijk en Valentino (v. Jazz) werden nipt derde met 64,41. Johan Kral en Eugene (v. Special D) noteerden met 63,68% de hoogste score in de Intermédiaire I, in het gecombineerde klassement goed voor de vierde plek.

Peinemann scoort GP-bewijs

Suzanne Albers – Peinemann won met haar Anderson P (v. Painted Black) de Intermédiaire II. Met de score van 61,69% heeft het duo hiermee het startbewijs voor de Grand Prix op zak.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl