Mark McAuley houdt Francois Mathy Jr. van de winst in Mechelen

Met een klein verschil in tijd greep Mark McAuley zojuist in Mechelen de zege in het Speed en handiness parcours over 1,45m. In het zadel van Valentino Tuiliere (v. Diamant de Semilly) voltooide de Ierse ruiter de rit in 57,75 seconden en verwees daarmee Francois Mathy Jr. voor thuispubliek naar de tweede plek.