Marschal Fields 111 winnaar eerste ronde zesjarigen

Negentien hengsten bleven foutloos in de eerste omloop, in de barrage kwamen elf combinaties opnieuw zonder fouten over de finish. In een tijd van 35,56 seconden werd Bob Janssens met de Der Senaat-zoon Marschal Fields 111 de winnaar. Moneymaker van’t Meulenhof (v. Elvis Ter Putte) onder Bernardo Mathias was met 35,97 seconden maar niet iets langzamer.

Top vijf BWP

Op ruim twee seconden volgde Dieter Laheyne met H&M Zilverstar T-zoon Star van de Eedthoek. De hele top vijf was voor het BWP stamboek want El Barone 111 Z werd met Bob Janssens vierde en Bille Brecht nam de vijfde plek in met Menko van de Wellington (v. Echo van ‘t Spieveld).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horseman