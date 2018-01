Fynona, een volle zus van de goedgekeurde hengst All at Once, is in eigendom van Stal 104 en werd voorheen uitgebracht door Anja Prop, stalamazone van Stal Laarakkers. Het afgelopen najaar stapte Luiten in het zadel van de Ampère-dochter.

Gronings kampioenschap

Onlangs stuurde Luiten haar naar de tweede plaats in de eerste selectie voor het Gronings kampioenschap in de Z2. “Op korte termijn wil ik graag op de provinciale kampioenschappen starten en me dan proberen te plaatsen voor het NK in Ermelo. Daarna zal ik me richten op de junioren.”

Zin in 2018

Naast Fynona heeft Luiten ook een vierjarige merrie van First Promise onder het zadel. Met deze merrie wil hij dit jaar zijn wedstrijddebuut maken. “Ik heb hartstikke veel zin in 2018 met zulke fijne paarden en eigenaren!”

Gymnasium

Op de vraag of hij een professionele toekomst in de paardensport tegemoet wil gaan, kan de ruiter nog geen concreet antwoord geven. “Ik ben nu zestien en zit in de vijfde klas van het gymnasium. Eerst dat afmaken, daarna kijk ik wat er op mijn pad terecht komt”, aldus Luiten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl