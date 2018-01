Mary Hanna en Calanta winnen met persoonlijk record league finale

In de Grand Prix verliep het nog niet naar wens voor Mary Hanna en de Johnson-dochter Calanta. Op haar Facebook-pagina vertelde Hanna dat de merrie veel last had van de hoge temperaturen in Boneo. Het paar werd achtste met een percentage van 67.00. Brett Parbery won op DP Weltmieser en op Boogie Woogie werd Hanna tweede.

Hart en ziel in de kür

In de kür op muziek was Calanta weer helemaal in vorm. “Ze kwam sterk terug en legde haar hart en ziel in de kür. Het was een plezier om haar te rijden. Parijs, here we come!!”, schrijft Hanna op Facebook. Met een score van 75.39% liet ze haar concurrentie ver achter zich.

Twee keer boven 77%

Van de juryleden Katrina Wüst en Jane Ventura kreeg Mary Hanna met de voormalige NMK-merrie boven de 77%. Alison King gaf haar 76%, alleen Ricky MacMillan zat een stuk lager. MacMillen zag de nummer twee Alexis Hellyer als beste met haar Bluefields Floreno (v. Florencio I).

Hellyer en Parbery

Brett Parbery moest in de kür genoegen nemen met de derde plaats, vlak achter Hellyer. Parbery kreeg 71.15% voor de kür met de Weltmeyer-zoon Weltmieser, Hellyer scoorde 71.545%.

