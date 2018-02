Maxime van der Vlist: ‘Helemaal in de wolken’

“Ik heb echt onwijs lekker gereden”, steekt Maxime van der Vlist enthousiast van wal. “Toen we hem na een korte vakantie na het Europees kampioenschap van vorig jaar hebben opgepakt zijn we ons gaan richting op het verbeteren van de verbinding. Ik rijd hem inmiddels vier jaar op dit niveau, dus foutloze proeven kan hij wel. Maar het algemene beeld mocht nog wat makkelijker.”

Hard work pays off

Dat harde werpen heeft duidelijk z’n vruchten afgeworpen. “Ik kon Bailey nu een stuk makkelijker door de proef rijden. De verbinding was echt veel beter, de aanleuning heel mooi en goed vanuit het achterbeen. Ik ben echt helemaal in de wolken”, vervolgt ze enthousiast.

Knallen dit jaar

Volgend weekend rijdt Van der Vlist op het Nederlands kampioenschap. “Dit geeft in aanloop daar naartoe natuurlijk een heel fijn gevoel. Gewoon lekker rijden en genieten maar!” Daarnaast start ze Bailey in maart op Indoor Brabant. “Dit is mijn laatste jaar in de U25 dus we gaan echt knallen.”

Nieuw paard

Naast Bailey bracht de amazone in Vorden ook een nieuwe troef aan start in de Intermediaire II, die gecombineerd werd met de U25 en Grand Prix. “Edison is een Johnson-zoon, in eigendom van familie Fiechter en Linda van Woudenberg. Hij staat al een jaar op stal, maar vier weken geleden zeiden ze: ‘Stap jij er eens op, we zijn wel heel benieuwd!’. Zo gezegd zo gedaan, en dat ging gelijk zo mooi dat er gelijk maar plannen zijn gemaakt om hem te starten.”

Twee in de U25

De proef leverde Van der Vlist 62,13% op. “In de proef liep ik nog tegen wat groenigheden aan, wat dat betreft moeten we als combinatie nog wat verder groeien. Maar de juryleden waren heel enthousiast en gaven ook als compliment dat ze het een onwijs talentvol paard voor de toekomst vinden. Ik mag hem nu ook in de U25 starten, dus heb ik mooi twee paarden om me op te kunnen richten”, aldus Van der Vlist.

Rensink wint Lichte Tour

In de Lichte Tour eerder op de dag won Gabriëlle Rensink met Winningmood-zoon Edson. Zij kwam uit op 68,36% en bleef daarmee bijna drie procent voor op Laurie Vervoort en Chester (v. Tuschinski). De top drie werd compleet gemaakt door Karlijn Geelkerken en Ecuador VD (v. Ampère).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl