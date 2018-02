McLain Ward en Bellefleur op dreef in Wellington

In een veld van 55 deelnemers wisten 17 daarvan door te dringen in de barrage. Uiteindelijk bleven daar 9 ruiters foutloos waarvan Ward de snelste was in een tijd van 35,93 seconden.

Francisco Jose Mesquita (BRA) werd tweede met Catch Me Imperio Egipicio in 37,09 seconden. De derde plaats was voor Eve Jobs (USA) die Charleville (v. Quasimodo Z) in 38,19 seconden foutloos over de finishlijn reed.

Plaats vier, vijf en zes

Olivier Philippaerts werd vierde met D Cancarra A.C. (v. Contefino) in 38,42 seconden. De eveneens Belgische Zoe Conter werd zesde met Soory De L’Hallali (v. For Pleasure) in een tijd van 39,18 seconden. Richie Moloney wist zich tussen de Belgen te nestelen met Carrabis Z (v. Canabis Z). In 38,91 seconden kwam hij foutloos door de finish wat goed genoeg was voor de vijfde plaats.

McLain Ward werd ook nog zevende met Cartouche dankzij een foutloze barrage in 39,37 seconden.

