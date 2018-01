McLain Ward ‘Paardensportman van het Jaar’ in Amerika

“Zonder de paarden was dit onmogelijk”, vervolgde Ward, “we hebben alles aan ze te danken.” McLain Ward verdiende de onderscheiding door het binnenhalen van de wereldbeker met zijn paard HH Azur (v. Thunder van de Zuuthoeve) afgelopen jaar in Omaha. Daarnaast won hij met de merrie onder meer de 5* Grand Prix in Wellington en was derde in de loodzware Grand Prix van Calgary. Ward was ook met het Amerikaanse team succesvol in de Nations Cup serie, wat leidde tot zilver in de finale in Barcelona.

Breeders award voor Willy Arts

Tijdens het gala werden nog meer onderscheidingen uitgereikt. Zo won Ward samen met Laura Graves de William C. Steinkraus Trophy voor hun sportprestaties in het afgelopen jaar. Ook werd Willy Arts geëerd met de Ellen Scripps Davis Memorial Breeders Award als fokker van succesvolle paarden.

Bron USEF