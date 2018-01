McLain Ward wint opnieuw openingswedstrijd WEF Wellington

In de 1,45m-rubriek direct op fouten en tijd kreeg McLain Ward veel concurrentie van Laura Chapot. Ward had met de negenjarige Bellefleur al vroeg 60,497 seconden op het scorebord gezet. Chapot kwam daarna met haar beide paarden dicht in de buurt. Op Chandon Blue (v. Chacco Blue) kwam ze op een tiende (60,606 seconden) en met Out of Ireland reed ze de derde tijd, 60,925.

‘Fenomenale merrie’

Ward heeft de Zangersheide-merrie Bellefleur vanaf haar zesde onder het zadel. Daarvoor was de dochter van Berlin succesvol onder de Limburgse ruiter Henry de Wulf. Ward: “Ze is een fenomenale merrie. Ze is super voorzichtig, dapper, echt fijn te rijden.”

Top vijf

De top vijf werd volgemaakt door Peter Lutz met Cheri de Papignies (v. Copin van de Broy) en Gustavo Prato op de KWPN-merrie Finisterra (v. Canturano).

