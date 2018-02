McLain Ward wint weer met ‘nieuwe’ Hija van Strokapelleken

71 combinaties gingen van start in de 1,45m-openingsrubriek direct op tijd. McLain Ward zette al vroeg in de wedstrijd de snelste tijd neer met de elfjarige merrie Hija. De Amerikaan finishte in 59,31 seconden en die tijd werd door niemand benaderd.

Kenny op een seconde

Darragh Kenny kwam met Cassini Z een seconde tekort (60,28). De Ierse springruiter had met de elfjarige ruin twee weken geleden nog de 3* Grand Prix op de WEF in Wellington gewonnen. Op de derde plaats kwam Fabio Leivas da Costa met de eveneens elfjarige Tosca de l’Esques (v. Cardento). De Braziliaan eindigde in 60,92 seconden.

Hough met nieuw paard

De top vijf werd volgemaakt door de Amerikaanse amazones Catherine Tyree en Lauren Hough. Tyree reed Catungee (v. Contact Me) foutloos naar de vierde plaats. Hough had haar nieuwe paard Agatha D Ecaussinnes (v. Schilling) onder het zadel en klokte de vijfde tijd. De twaalfjarige Schilling-dochter is pas twee weken bij Hough, ze nam de teugels over van de Canadees Wesley Newlands. Lisa Nooren zat vorig jaar in Roosendaal ook no even in het zadel van de merrie.

Bron Paardenkrant-Horses.nl