Van der Meer moet Verwimp voor laten gaan in GP kür op muziek

Verwimp startte in Mechelen met haar toppaard en routinier Tiamo (v. Lester) waarmee ze op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro reed. De KWPN-er werd gefokt door H. van Wijlick uit Tegelen. Het duo maakte een thuisoverwinning door de juryleden bijna unaniem te overtuigen. Dit leverde een percentage op van 76,8%.

Van der Meer

Gisteren boekte Van der Meer zowel in de Lichte Tour als in de Grand Prix een overwinning. Vanmorgen startte hij weer voortvarend met President’s First Apple unaniem de Lichte Tour te winnen. Met de Rousseau-zoon Zippo werd hij door de jury bij C Jacques van Daele op kop geplaatst, maar moest met een score van 75,135% genoegen nemen met de tweede plaats.

Heijkoop

Voor Heijkoop stond vandaag in het teken van de derde plaats. Met Daula won ze vanmorgen al de derde prijs in de Lichte Tour en voegde nu in de Grand Prix met Badari (v. Gribaldi) een derde plaats toe aan haar palmares.

Top vijf

Met 74.235% volgde Isabel Cool op de vierde plaats met de door P. van der Vleuten uit Sint-Oedenrode gefokte Ferro-zoon Aranco V. Adelinde Cornelissen werd vijfde met Zephyr (v. Jazz) met een percentage van 73,240%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl