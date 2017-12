Van der Meer ook onverslaanbaar in kür op muziek

Bij één jurylid kwam voor het artistieke gedeelte zelfs 80% op het scorebord te staan. Met deze score reed Van der Meer zich bijna 3% los van zijn concurrentie.

Verwimp

Jorinde Verwimp mengde zich tussen de Nederlandse ruiters met Kastar Hof Ter Zeedycke d’12 (v. Gameboy D 10). Verwimp kreeg van de juryleden 73,4% toegekend met de zevenjarige hengst die in eigendom is van Ludo Philippaerts.

KWPN

Behalve Kastar Hof Ter Zeedycke d’12 zijn alle paarden die aan de start verschenen in deze kür op muziek ingeschreven bij het KWPN. Zo ook de nummer drie de Gribaldi-dochter Daula. Onder Daniëlle Heijkoop liep de merrie naar 72,725%.

Drukke week

Afgelopen zaterdag schreef Ilse van Cranenbroek met Emerald S (v. Ampère) nog de beide Lichte Tour-rubrieken op haar naam op IICH Groningen. Deze week is ze van het hoge noorden weer afgereisd naar het zuiden om deel te nemen aan Jumping Mechelen. De amazone wist zich beide dagen in de top vier te rijden. Ditmaal met score van 71,450%.

Coomans

De vijfde plaats in deze kür op muziek werd bezet door de Belgische amazone Isabel Cool met Freedom Tc (v. Belissimo M). Deze zevenjarige ruin is afkomstig uit de stallen van Tim Coomans. Het duo behaalde vandaag in de kür op muziek 71,085%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl