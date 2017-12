Van der Meer opent met overwinning in Prix St. Georges in Mechelen

In de eerste dressuurrubriek op Jumping Mechelen overtuigden de Nederlanders. Patrick van der Meer won de Prix St.Georges op de Vivaldi-zoon President’s First Apple met 72.868%. Het was een nipte zege want Danielle Heijkoop had al vroeg met Daula (v. Gribaldi) 72.316% op het scorebord gezet. Jorinde Verwimp was met de derde plaats de beste Belgische. De amazone kreeg een percentage van 71.289 op Kastar Hof Ter Zeedycke d’12 (v. Game Boy).