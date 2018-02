Megan Laseur en Kristen Rikkert winnen in Opglabbeek

In de openingsrubriek van de zaterdag was Megan Laseur de beste met haar Kastello (v. Echo Van ‘T Spieveld). In de 1,35m-proef Twee Fasen bleef Laseur Dieter Vermeiren met Ilias van het Hof Ter Velde (v. Unique II Drum V/H Juxschot) een neuslengte voor. Laseur klokte 26,99 seconden, Vermeiren kwam in 27,17 over de finish. Met haar Numero Uno-dochter Firebridge Tag werd Megan Laseur ook nog elfde.

Ook winst voor Rikkert

De 1,30m-rubiek kwam op naam van Kirsten Rikkert en Sorrento (v. Kingston). Ook Rikkert had het geluk aan haar zijde, op de meet bleek ze vijfhonderdste sneller te zijn dan de Belg Jens Vandenberk op Sultan du Brisey (v. Le Tot de Semilly).

Emmen beste Nederlandse in 1,40m

In de 1,40m-hoofdrubriek ging de zege naar de Duitse Jana Wargers met Afrah 4 (v. Coriano). Kim Emmen werd op ruim een seconde derde met de Diamant de Semilly-dochter Fiolita, net achter de Finse Anna-Julia Kontio op Contella (v. Contender). Met een dubbele nulronde werd Demi van Grunsven zesde op de Verdi-dochter Darobi, ze was de langzaamste met twee foutloze rondes.

Schuttert snelste vierfouter

Frank Schuttert was de snelst vierfouter en werd met Kt Chief Inspector (v. Canturano) zevende. Patrick Lemmen sprong Dadullah (v. Wittinger VDL) de top tien binnen met de negende plaats.

Bron Paardenkrant-Horses.nl