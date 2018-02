Menke Steenbergen over bestuursfunctie KNHS: ‘Wil de KNHS echt vernieuwen?’

Eén van Steenbergens persoonlijke overtuigingen is openheid. Om daad bij het woord te voegen plaatste Steenbergen op facebook dat ze volgende week woensdag met het bestuur en de vertrouwenscommissie om de tafel gaat zitten. “Tot nog toe heb ik nooit de behoefte gevoeld om een bestuursfunctie te vervullen bij de KNHS, omdat er weinig draagvlak leek te zijn voor vernieuwing”, legt Steenbergen uit. “Maar nu de helft van het bestuur opstapt en met alle commotie van het moment, bestaat er wel degelijk de kans om stappen in de goede richting te zetten.”

Wensen

Steenbergen wil zich inzetten voor de wensen van alle leden en roept in haar facebookbericht mensen op om hun wensen kenbaar te maken. “Ik kan niets beloven maar ik zal er een manifest van schrijven dat ik voor woensdag openbaar zal maken. Uiteindelijk zal er een onderhandeling plaatsvinden met de ledenraad en het bestuur op basis waarvan ik harde afspraken wil maken voordat ik aantreed. Je kunt het vergelijken met een verkiezingsprogramma en een regeerakkoord. Ik zal er niet alles door krijgen. Maar in ieder geval is het transparant. Uiteindelijk zal de ledenraad bepalen wie er in het bestuur komt. Richt je dus ook vooral tot jouw vertegenwoordiging in de ledenraad als je het eens bent met de plannen.”

Ministerie

Steenbergen werkte voorheen op het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en was toen verantwoordelijk voor het (inter)nationaal beleid voor de paardensector. “Ik heb geleerd dat er altijd veel verschillende belangen afgewogen moeten worden, voor je tot een beslissing kunt komen. Als iedereen een beetje ontevreden is over verschillende dingen heb je het als bestuurder goed gedaan.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl