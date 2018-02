Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het NK vierspannen zou worden verreden tijdens Outdoor Brabant in Breda. Echter moet het wedstrijdterrein van Outdoor Brabant verhuizen. Ondanks dat er hard word gewerkt aan een oplossing, heeft dit meer tijd nodig. Daarom heeft de KNHS besloten het NK vierspannen te laten plaatsvinden op de accommodatie van het Riant Equestrian Centre in Beekbergen.