Eerder kreeg Aillaud al een wild card voor de kwalificatiewedstrijd in Genève. Benjamin Aillaud neemt het in Bordeaux op tegen Boyd Exell, Jérôme Voutaz, IJsbrand Chardon, Koos de Ronde, Bram Chardon en Glenn Geerts, die afgelopen zondag tweede werd in Leipzig.

Bron: hoefnet.nl