Meulendijks triomfeert in internationaal debuut senioren

Een paar maanden geleden kreeg Avanti al het achtervoegsel N.O.P. (Nederlands Olympisch Paard) toegevoegd aan zijn naam. Met deze zege van Meulendijks en de United-zoon blijkt dit vertrouwen van stichting zeker gegrond te zijn.

Top drie

Met bijna een procent minder volgde de Zwitserse Antonella Joannou met de Dressage Royal-zoon Dandy de la Roche CMF CH op de tweede plaats. De Britse Henriette Andersen wist met Flavio (v. Florencio) niet de 70%-grens te passeren, maar met een score van 69,913% werd deze combinatie derde.

Nederlanders

Naast Meulendijks kwamen ook Thamar Zweistra, Tommy Visser, Tosca Visser en Janneke van Riet aan start in deze Grand Prix op drie sterren niveau. Zweistra kwam met de pas tienjarige Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) net een paar punten te kort om in de top vijf te eindigen. Met een percentage van 68,130% eindigde Zweistra met de door het KWPN-erkende hengst op de zesde plaats in het 31 combinaties tellende deelnemersveld. De andere Nederlandse deelnemers wisten vandaag niet tot een topklassering te komen.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl