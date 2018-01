Michael Jung aan start in Nations Cup in Abu Dhabi

De Duitse bondscoach springen Otto Becker heeft Jung opgenomen in het team voor Abu Dhabi. Jung: “Ik ben erg blij met deze aanstelling door Otto Becker. Het geeft me de kans om in het kader opgenomen te worden”. Begin februari zal Jung met zijn springpaarden op CSI5* Bordeaux aan de start verschijnen.

Veelzijdig

Michael Jung is niet de enige Duitse ruiter die op hoog niveau in twee takken van de paardensport actief is gedurende dezelfde periode. Zo is ook Ingrid Klimke tijdens haar eventingcarrière actief op het hoogste niveau van de dressuursport.

Bron: Paardenkrant-Horses/St.Georg