Michael Jung oppermachtig in eerste 5*-rubriek in Gothenburg

De Duitse topeventingruiter Michael Jung was zojuist in de eerste vijf sterren rubriek op de Gothenburg Horse Show met afstand de beste met FischerChelsea. Jung stuurde de tienjarige dochter van Check In in 55,13 seconden over de eindstreep van deze 1,40m-rubriek op tijd en was daarmee meer dan drie seconden sneller dan de concurrentie.