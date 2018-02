Michael Jung wint indoor cross Bordeaux

Als het op snelheid aankomt is Michael Jung vrijwel niet te kloppen. Of het nou eventing is of internationaal springen, het maakt de Duitser niet uit. In Bordeaux voegde Jung weer een zege toe aan zijn palmares, nu in de indoorcross met zijn paard Corazon (v. Casillas 2). Maxime Livio werd met 39 honderdste verslagen.