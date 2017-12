Michael Whitaker als enige over 2 meter

Michael Whitaker ging met met Flawless (v. Cheers Cassini) als enige over 2 meter in de Six Bars, het afsluitende parcours van de donderdag op Jumping Mechelen. Whitaker had vier concurrenten in de vierde barrage, zij kregen allen vier strafpunten. Johnny Pals was de beste Nederlander met de hengst A Lee Spring Power, hij sneuvelde in de eerste barrage en werd negende.