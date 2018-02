Michael Whitaker snelt naar zege in Gothenburg

Als laatste kwam Michael Whitaker gisteravond in de piste van Gothenburg om vervolgens met overmacht de overwinning te pakken in de 1,50m-rubriek met zijn twaalfjarige merrie JB’s Hot Stuff (v. Locarno 62). De Brit had gezien hoe Marcus Ehning met de hengst Cornado NRW (v. Cornet Obolensky) zijn parcours snel had afgelegd en wist nog anderhalve seconde van Ehnings tijd af te snoepen.