Micky Schelstraete wint Felix Juristen Cup Vorden

“Hij ging ook heel fijn, vooral in de galop. In de draf had ik hem nog iets te kort in de hals”, vertelt Micky Schelstraete blij na afloop.

Terug in A-kader

Shanna Baars zag zich de eerste twaalf dagen van dit jaar terug geplaatst worden naar het B-kader, omdat ze niet voldoende A-kaderscores behaald had. Vandaag noteerde ze met Don Camillo du Bois 71,50% en reed zich daarmee weer terug het A-kader in.

Meer kaderscores

Verder waren er B-kaderscores voor Sanne van der Pols en TC Orchid’s Syria (70,43%), Evi van Rooij met King Stayerhof’s Jarno (70,30%) en Thessa Gilbers en Baumann’s Despino (69,70%).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl