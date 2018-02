Miljoenenverkoop Insterburg door rechter teruggedraaid

Bij de verkoop ging er 310.000 euro naar de instructrice van de amazone, 130.000 euro naar een bemiddelaar en 120.000 euro naar een Grand Prix-ruiter die tussen de twee bemiddelde. In het Hogere Gerechtshof in Celle is daarop besloten dat de gehele verkoop, inclusief commissies, teruggedraaid dient te worden.

Zonder medeweten koper

Advocaat Dr. Burkart Fischer vertegenwoordigde de kopers: “In de paardenhandel worden er vaak commissies betaald aan bemiddelaars, ruiters en trainers, vaak zonder medeweten van de koper.”

Bemiddelingspercentage

In totaal ging maar liefst 35% van de 1,6 miljoen euro naar bemiddelaars en de instructrice. Dat houdt in dat er maar liefst 54 procent werd toegevoegd een de 1,04 euro van de verkoper. Volgens deskundigen is een percentage van 10 tot 20 procent gebruikelijk in de paardenhandel.

Gezondheidsproblemen

Insterburg eindigde op zesjarige leeftijd op de derde plaats op het Bundeschampionat en op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. Daarna groeide hij met Koppelmann uit tot de meest succesvolle Trakehner in de dressuursport. Na zijn verhuizing naar Zweden kon de hengst zijn sportcarriére niet voortzetten wegens gezondheidsproblemen.

Bron: Reiter Revue