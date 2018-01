Minderhoud debuteert met Zanardi in WB Amsterdam

In de West-Europese league heeft Patrik Kittel de leiding. De Zweed won de laatste wedstrijd in Londen en komt volgende week naar de RAI Amsterdam met zijn troef Deja (v. Silvano). Hij heeft een geduchte tegenstander aan Isabell Werth en de Don Schufro-dochter Weihegold. De combinatie uit Duitsland die in 2017 de FEI Wereldbekerfinale won in Omaha en de afgelopen twee jaar de wereldbekerwedstrijd in Amsterdam op haar naam schreef.

Minderhoud debuteert met Zanardi in WB

Een publiekslieveling van eigen bodem is Edward Gal, hij doet mee met Glock’s Zonik. Overigens de vader van Zonik, Blue Hors Zack, komt met de Deen Daniel Bachmann in actie. In Amsterdam debuteert Hans Peter Minderhoud met de Rubels-zoon Zanardi in de wereldbeker. Voor Nederland starten ook Emmelie Scholtens met Apache (v. UB40), Patrick van der Meer met Zippo (v. Rousseau), Diederik van Silfhout met Four Seasons (v. Fürst Piccolo) en Madeleine Witte-Vrees met Cennin (v. Vivaldi).

Dressuurtop uit Duitsland

Vanuit Duitsland starten naast Isabell Werth ook Fabienne Lütkemeier met Fabregaz (v. Florestano), zesde in het wereldbekerklassement, en Jessica von Bredow-Werndl met de Gribaldi-zoon Unee BB, dit duo staat momenteel elfde in de wereldranglijst en vijfde in de wereldbeker. Helen Langehanenberg won in 2013 de wereldbekerkwalificatie in Amsterdam met haar toenmalige troef Damon Hill en neemt nu Damsey FRH mee.

Alle wedstrijden van de Jumping Amsterdam zijn voor Nederlandse kijkers te volgen via de livestream van www.clipmyhorse.tv. De FEI Wereldbeker dressuur is ook te zien op de kanalen van FEI.TV.

Bron Persbericht Jumping Amsterdam