Miriam Schneider iedereen de baas WB-Grand Prix Dubai

Er waren zojuist in de Wereldbeker Grand Prix in Dubai maar drie combinaties, die dubbel foutloos aan de finish kwamen. Miriam Schneider was al in de eerste omloop goed voor de snelste foutloze rit met Cartagena en in de tweede omloop slaagde de Duitse amazone er als laatste starter opnieuw in om met afstand de snelste tijd te realiseren. Er kwamen geen Nederlanders aan de start in deze 1,60m-rubriek.