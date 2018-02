Moeder Westfaalse reservekampioen Zoom naar Natasha Baker

Diva Dannebrog is onder meer moeder van de Westfaalse reservekampioen Zoom (v. Zack) en Finest Hour (v. Finest), die in bezit is van Charlotte Dujardin.

Hopeloos

Baker vertelde aan Horse & Hound dat ze aardig hopeloos raakte in haar zoektocht. “Uiteindelijk heb ik al mijn Facebook-vrienden maar benaderd of zij misschien het juiste paard voor me wisten. Emma Blundell vertelde dat ze Diva niet wilde verkopen omdat het één van haar beste fokmerries is, maar ze wilde haar wel verleasen.”

E.T.

De merrie, die de afgelopen winterkampioenschappen nog werd gereden door Lucinda Elliot, zal door Blundell wel ingezet blijven voor de fokkerij middels E.T.

Bron: Horse & Hound