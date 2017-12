Mohammed Ahmed Al Owais wint 3* wereldbeker Al Ain

Zeven combinaties hadden zich in de barrage gereden van de kwalificatie over 1,60m. Nadat Mohammed Ahmed Al Owais met de tienjarige Tsunami de Hus ruimschoots de prestatie van Frédéric David en Equador van ’t Roosakker had verbeterd, moest alleen Khaled Abdulrahman Almobty nog in de ring verschijnen. Al Owais klokte met zijn foutloze ronde 45,98 seconden. David had al een nulronde staan in 48,22 seconden.

Snelste vierfouter

De laatste starter Almobty slaagde er bijna in om de koppositie over te nemen met de tienjarige Zypern 4 (v. Landos). De tijd was goed genoeg (42,56) maar de ruiter uit Saoedi-Arabië liep in het zicht van de haven tegen een balk aan en werd derde.

Van de Pol vijfde in 1,45m

Henk van de Pol eindigde met Dilithyia VLS (v. Vaust S) onder in het klassement door 20 strafpunten. In de 1,45m-rubriek was Van de Pol meer succesvol. Daarin werd hij vijfde met Looyman Z (v. Numero Uno). Het duo was de snelste vierfouter in het basisparcours. De proef werd door Fahad Abdulaziz Al Eid gewonnen op Kayenne of de Rocky Mounten (v. Fierro Hof ter Zeedycke). Tweede werd Kotayba Aldughli met Queensland E (v. Quickfire de Fernann) gevold door de Cantos-zoon Etos HBC gereden door Ibrahim Hani Bisharat.

