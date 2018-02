Molly Ashe begint WEF 6 met eerste en tweede plaats

Op de dertienjarige Oldenburger merrie Balous Day Date zette Molly Ashe de winnende tijd van 27,53 seconden op de klokken. Op de tienjarige Picobello Choppin PC was de Amerikaanse nog geen halve seconde langzamer. Ashe rijdt ze beiden zo’n drie jaar en kent de kracht van de paarden. Ashe: “Het zijn beide snelle paarden. ‘Chops’ verspeelt alleen wat meer tijd in de lucht. Hij springt hoog, de merrie lijkt meer op een kogel.”

Top dicht bij elkaar

De derde plaats ging naar Jose Roberto Reynoso uit Nrazilië met Tanita de Galeste (v. Calvaro) in 28,04 seconden. Ook de nummers vier, Beat Mändli, en vijf, Hunter Holloway, zaten nog op een een seconde achterstrand van de winnende tijd. De Zwitser had Galan S (v. Indoctro) onder het zadel, Holloway reed de KWPN’er VDL Bravo S (v. Ephepe For Ever).

Nederlandse paarden in top twaalf

De plaatsen acht tot en met twaalf werden bezet door Nederlands gefokte paarden. Peter Wylde werd op de NRPS’er Cicero’s Electric (v. Cicero Z) achtste gevolgd door Callan Solem met Harley VDL-zoon Davidson. Marie Hecart reed Divine de la Roque (v. For Hero) naar de tiende plaats. Alex Granato en Waomi (v. Lupicor) werden elfde en Beat Mändli werd twaalfde op Dibatsja (v. Veron).

Bron Perbericht