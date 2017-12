Mooi afscheid voor Cabrio van de Heffinck in Mechelen

Philippaerts kwam zojuist met de schimmelhengst de arena in na de eerste ronde van de ‘Sires of the World’-rubriek op Jumping Mechelen. Voorafgaand aan de barrage steeg Philippaerts af en zadelde hij de hengst af. Daarna kreeg de schimmel een deken op van Zangersheide, waar hij komend seizoen ter dekking zal staan en verliet hij onder luid applaus de ring.

Hoogtepunten

Een van de grootste hoogtepunten uit de sportieve carrière van de vijftienjarige hengst was de overwinning in de Grote Prijs van de Spruce Meadows Masters in Calgary in 2012. Hij verdiende met zijn overwinning maar liefst 335.000 Canadese dollars (bijna 268.000 euro). Cabrio werd in dat jaar ook verkozen tot ‘Paard van het Jaar’. In 2014 won het duo de GP in Vejer de la Frontera in. Daarnaast werden meerdere top drie klasseringen behaald. Op de Wereldruiterspelen in Caen maakte de combinatie deel uit van de Belgische springploeg die in de landenwedstrijd op de dertiende plaats eindigde.

Veiling

Begin 2015 werd de hengst verkocht via een online veiling voor een bedrag van 1.400.000 euro. De investeerder liet de hengst bij Olivier Philippaerts staan om hem verder uit te brengen in de sport.

Nakomelingen in de sport

De zoon van Cassini I staat te boek als vader van onder andere Hector van d’Abdijhoeve (Bertram Allen), Hunter C (Marcel Wolf) en Geisha van Orshof (voorheen Daniel Deusser) die op het hoogste niveau actief zijn.

BWP-ambassadeur

Elk jaar worden tijdens de tweede fase van de BWP Hengstenkeuring enkele hengsten aangewezen die toe mogen treden tot de exclusieve groep, die het BWP vertegenwoordigen. Vorige maand behaalde Cabrio van de Heffinck dit allerhoogste label dat bij het BWP te halen is.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl