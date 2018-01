Mooie en spannende comeback voor Marlies van Baalen in Grand Prix

Van Baalen startte nog wel hc in de Grand Prix, maar is blij terug te zijn in de ring.

“Ja, echt heerlijk. Thuis trainen is ook super, maar toen ik mijn witte broek weer aantrok thuis dacht ik echt ‘yes we gaan weer’. Gelukkig paste mijn slipjas nog”, lacht ze. “Toen ik niet kon rijden zijn mijn paarden wel goed doorgetraind, dat is natuurlijk ook heel fijn.”

Negen

“Ik vond het best wel weer spannend en voor hem was het ook de eerste keer Grand Prix, vandaar dat we hc zijn gestart. Misschien doen we dat nog wel een keer voordat we voor het echt gaan. Gewoon om er zelf weer even in te komen. Hij is echt heel erg talentvol en heeft heel veel kwaliteit. We hadden nu wat spanningsfoutjes in de galop, die ik eigenlijk wel verwacht had. De draf ging heel goed, met zelfs een keer een negen voor de piaffe. Het was zeker een fijne proef.”

Aangezien de combinatie dus hc startte is er geen totaalscore opgemaakt van de proef.

Oppas aan huis

Door de komst van haar dochter is er veel veranderd in het leven van de amazone, maar de combinatie met het trainen van haar paarden is goed te doen.

“We hebben een oppas aan huis en dat is zo fijn. Ze komt vaak met Feline even kijken bij het rijden en ik kan ook zo binnen lopen en even bij haar zijn. Mijn ouders springen anders ook graag bij. Fijn dat we het zo met elkaar kunnen doen.”

