Myrthe Wedda: ‘Dit jaar de grotere wedstrijden rijden’

De amazone kwam een tevreden gevoel de ring uit. “Hij wil me nog wel eens in de maling nemen als ik de pirouettes rijd. Vandaag besloot ik ervoor te gaan en ze wat groter te rijden, en dat lukte eigenlijk heel goed”, vertelt ze tevreden. “Een keertwending lukte daarentegen niet zo heel mooi en de volte acht meter was net iets te groot, maar over het algemeen ben ik er heel blij mee dat hij in de proef nu mooi bij me blijft en steeds meer gedragen gaat.”

Grotere wedstrijden

Wedda wil zich de komende twee jaar gaan richten op de grotere wedstrijden bij de young riders. “Ik heb hem tot dusver eigenlijk alleen nog maar op wat kleinere young riders-wedstrijden gereden, maar dit jaar wil ik bijvoorbeeld ook de Kostendrukker Cup meerijden en wat internationale wedstrijden doen.” De amazone traint daarvoor bij Marrigje van Baalen en Seth Boschman. “Een hele fijne combinatie. Marrigje traint heel proefgericht, Seth richt zich wat meer op de ontspannen. Dat werkt heel goed voor mij en ik ben heel blij met ze!”

De Vos aan kop in Intermediaire I

Met een percentage van 64,04% was de proef van Lischa de Vos en Bretange (v. OO Seven) goed voor de winst in de Intermediaire I. Met de merrie, die gefokt is uit een volle zus van Parzival, bleef ze daarmee een dikke halve procent voor op Dax Vendrig en Washington (v. Don Primaire). Het derde voldoende percentage werd behaald door Vanja de Boer en Eastends Castello (v. Whitesnake).

Leuke strijd

In de eerste rubriek van de dag, de ZZ-Zwaar, verwees Janine Opendorp ruiter Mark van de Donk naar de tweede plaats. Beide zijn leerlingen van Alex van Silfhout. “Dat was een leuke concurrentiestrijd”, liet de winnares weten. Zij behaalde 66,50% met haar Virbac’s Fritz (v. Florencio). Van de Donk moest met Duppie (v. Dramatic) genoegen nemen met 65,71%.

Huijbregts wint Zware Tour-rubriek

Met EventZ Enzos Armani won Jill Huijbregts de gecombineerde Intermediaire II/Grand Prix. Haar Inter II met de Tuschinski-zoon was goed voor 64,19%. Barbara de Klerk stuurde Boef (v. Vince) met 60,71% voor haar Grand Prix naar plaats twee.

