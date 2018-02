Nasser verslaat Madden in spannende barrage WB-omloop Thermal

Nicole Shahinian-Simpson zette met Akuna Mattata (v. Quinar) de eerste tijd neer. De Amerikaanse kwam in 42,34 seconden over de finish, wat uiteindelijk de vijfde plaats opleverde.

Madden zet de tijd

Beezie Madden wakkerde het vuur aan in de barrage door op de twaalfjarige Quintero-zoon Breitling er direct een flinke hap af te rijden. Haar 39,92 werd de richttijd voor de anderen. Het lukte Jamie Barge met Luebbo (v. Lord Pezi) vervolgens niet om er bij in de buurt te komen. Barge was met 43,51 seconden de langzaamste in de barrage.

Nasser sneller

Maar Nayel Nasser lukte het wel om Maddens tijd te verbeteren. De Egyptenaar haalde er bijna een seconde vanaf en werd in 39,02 de winnaar op zijn routinier Lordan. Nasser pakte zijn eerste twintig punten in dit wereldbekerseizoen.

Spooner leider in West Amerikaanse liga

Naar Nasser kwamen Mandy Porter en Richard Spooner nog in de ring. Porter klokte op Milano de derde tijd, 40,56 seconden. Spooner stopte met Quirado RC (v. Quinar) de klokken op 41,70, goed voor de vierde plaats. Spooner verstevigde zo zijn leidende positie in het klassement van de West Amerikaanse liga. Beezie Madden klom op naar de derde plaats in de ranking van de Oost Amerikaanse liga.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Paardenkrant-Horses.nl