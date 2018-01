Nations Cup-wedstrijden voortaan op zondag

In vergelijking met vorige jaren is de grootste verandering in de Nations Cup-wedstrijden in de Europe Division 1, dat ze voortaan op zondag worden gehouden. Alleen de laatste etappe in Dublin, die van 8 tot en met 12 augustus op de kalender staat, wordt op een vrijdag verreden. Reden voor deze wijziging omdat de wedstrijden op die manier het maximale aantal mensen bereiken, zowel op het evenement zelf als online en op televisie.

Tien teams

Naast de wisseling van de dag strijden er dit jaar ook tien teams mee in de Europe Division 1 ten opzichte van acht teams vorig jaar. Nederland gaat als titelverdediger de strijd om de punten aan met Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Spanje, Zwitserland en Zweden. Daarnaast mogen ook de landen uit de top twee uit de Europe Division 2 van vorig jaar, België en Groot-Brittannië aan het lijstje worden toegevoegd. Alle landen krijgen in vijf wedstrijden de kans om punten te verdienen.

Rotterdam

Rotterdam verzorgt de Nations Cup-wedstrijd in Nederland. Deze wordt gehouden op de zeventigste editie van het CHIO Rotterdam van 21 tot en met 24 juni in het Kralingse Bos. Samorin komt dit jaar op de plaats van Lummen op de kalender en Sopot is in de plaats gekomen van Rome.

De andere wedstrijden in de Europe Division 1 zijn:

Samorin (SVK) 26.04.2018 29.04.2018

La Baule (FRA) 17.05.2018-20.05.2018

St Gallen (SUI) 31.05.2018 03.06.2018

Sopot (POL) 14.06.2018 17.06.2018

Rotterdam (NED) 21.06.2018 24.06.2018

Falsterbo (SWE) 12.07.2018 15.07.2018

Hickstead (GBR) 26.07.2018 29.07.2018

Dublin (IRL) 08.08.2018 12.08.2018

Barcelona (ESP) 04.10.2018 07.10.2018

Ocala en Abu Dhabi

Het seizoen begint over twee weken op 13 februari in Ocala en een dag later in Abu Dhabi.

Klik hier voor de volledige kalender

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/WoSJ