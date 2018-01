Nederlanders beginnen de dag goed in Opglabbeek

Tom Martens was met Diablesse (v. Diarado) heer en meester in deze 1,35/1,40m-rubriek. Het duo kwam in 55,15 seconden foutloos aan de finish en was daarmee ruim twee seconden sneller dan Lisa Nooren, die met VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus) tweede werd met 57,36 seconden op de klok.

Top vijf

Vandenberk stuurde Calcentcor Of Diamonds Z (v. Calcento of Diamonds Z)in 57,99 seconden over de eindstreep, waarmee hij de top drie compleet maakte. De rest van de top 5 werd compleet gemaakt door Hessel Hoekstra met Qstar (v. Quasimodo Z) en Vincent Voorn met Fame DVL (v. Cardento).

