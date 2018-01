Nederlands feestje op Jumping Amsterdam – Houtzager wint

Routiniers Houtzager en Calimero waren een maatje te groot voor de rest van het barrageveld. Ze wonnen de mede naar Houtzagers sponsor Sterrehof vernoemde rubriek in grootse stijl. Michel Hendrix reed een prachtige foutloze barrage in 41,81 seconden, net wat sneller dan Michael Greeve die 42,16 met zijn wendbare Whitney liet noteren.

Frank Schuttert was erg snel (40,14), maar kreeg met Chianti’s Champion (v. Champion du Lys) een balk op de tweede helft van de dubbel. Hij moest genoegen nemen met de vierde plaats. Kevin Jochems werd vijfde met Captain Cooper (v. Namelus R).

Het volledige deelnemersveld van de barrage bestond uit thuisruiters, nadat het gecompliceerde basisparcours veel slachtoffers had geëist. Een compleet oranje feestje dus in Amsterdam dit jaar.

Foutloze Nederlanders

Kevin Jochems kwam als tweede aan de start in het basisparcours en wist de nul te houden. Hij bleek een van de weinigen. Met de groot springende Captain Cooper bleef hij lang de enige foutloze combinatie. De tweede die ongeschonden rond kwam was Michael Greeve met Whitney BB en ook Michel Hendrix wist met Baileys de nul te houden.

Daarna duurde het weer even, maar toen wist Frank Schuttert – vijf jaar geleden winnaar van Jumping Amsterdam – ook de barrage te bereiken. Schuttert reed zeer beheerst en ritmisch door het basisparcours met Chianti’s Champion. Hij werd direct gevolgd door de eveneens zeer constante Marc Houtzeger en Sterrehof’s Calimero.

Lastig basisparcours

Sanne Thijssen had met Celine MZ (v. Crusador) eerder deze week al het 1,50 gewonnen, maar hield het vandaag voor gezien na drie springfouten.Ze was niet de enige, veel ruiters gaven er in het basisparcours de brui aan. “Er staan veel hindernissen en je hebt een lange weg te gaan” zei de amazone achteraf. En dat bleek wel, veel combinaties kregen fouten in het tweede gedeelte van het parcours.

Ook Jeroen Dubbeldam besloot met SFN Zenith N.O.P. (v. Rash) af te groeten. Nadat hij eerst een paar keer geluk had, onder meer op de lastige driesprong, vielen er twee balken achter elkaar in het dicht opeengepakte parcours. Fransman Roger Yves Bost kreeg zelfs een weigering op die felgekleurde driesprong en beet in het zand. Ook hindernis 12A, een oxer die de dubbel opende, leverde veel slachtoffers op.

Volgend jaar wereldbeker

Dit was de 59e editie van Jumping Amsterdam. Volgend jaar, bij het diamanten jubilieum van het concours, zal een Wereldbekerwedstrijd onderdeel van het evenement zijn.

Bron: Paardenkrant / Horses.nl